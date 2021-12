Bundesliga 2021/2022: vittoria casalinga per Friburgo e Colonia (Di domenica 19 dicembre 2021) Pomeriggio divertente in Bundesliga, con due match giocati. Alle 15.30 si è giocato Friburgo-Bayer Leverkusen, due squadre che si giocano il terzo posto. Alla mezz’ora Vincenzo Grifo trova la rete su calcio di rigore, portando in vantaggio i padroni di casa, ma nei minuti di recupero Aranguiz ristabilisce la parità. Match che sembra incanalarsi sul pareggio, ma a 5 dal termine, il Friburgo trova il nuovo vantaggio con la rete di Schade, servito da Demirovic. Il match finisce 2-1 e il Friburgo scavalca il Bayer in classifica. Secondo match della giornata quello tra Colonia e Stoccarda. Anche qui il match è andato a favore dei padroni di casa, grazie al gol al minuto 90? di Modeste, segnato di testa da assist di Schindler. Con questa vittoria sudata, il Colonia prova a ... Leggi su sportface (Di domenica 19 dicembre 2021) Pomeriggio divertente in, con due match giocati. Alle 15.30 si è giocato-Bayer Leverkusen, due squadre che si giocano il terzo posto. Alla mezz’ora Vincenzo Grifo trova la rete su calcio di rigore, portando in vantaggio i padroni di casa, ma nei minuti di recupero Aranguiz ristabilisce la parità. Match che sembra incanalarsi sul pareggio, ma a 5 dal termine, iltrova il nuovo vantaggio con la rete di Schade, servito da Demirovic. Il match finisce 2-1 e ilscavalca il Bayer in classifica. Secondo match della giornata quello trae Stoccarda. Anche qui il match è andato a favore dei padroni di casa, grazie al gol al minuto 90? di Modeste, segnato di testa da assist di Schindler. Con questasudata, ilprova a ...

