Ballando con le stelle 2021, vince Arisa con Vito Coppola. E lancia una stoccata ad Amadeus: "Niente Sanremo quest'anno, la mia canzone non è stata capita" (Di domenica 19 dicembre 2021) Si è tenuta ieri 18 dicembre su Rai 1 l'attesa finale di Ballando con le stelle 2021. In finalissima si sono scontrati Arisa e Vito Coppola contro Bianca Cascoigne e Simone Di Pasquale. Milly Carlucci ha quindi fatto partire il contatore fino a quando è stata decretata la vincitrice: Rosalba Pippa, in arte Arisa. "È vero?", ha detto immediatamente la cantante stupita. "Non me lo aspettavo assolutamente, grazie per avermi fatto arrivare fino a questo momento. Grazie a Vito Coppola, grazie a tutte le persone che ho incontrato in questo posto incredibile. Grazie a tutti gli amici nuovi, ai giudici, alle maestranze della Rai, alla Rai e a te Milly", ha affermato. È seguita poi la consegna delle coppe da parte di Paolo ...

