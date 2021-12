Ballando con le Stelle 16, Morgan si scaglia contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto: “Personaggi discutibili, facciano poco i prepotenti perché…” (Di domenica 19 dicembre 2021) E’ andata in onda ieri l’ultima puntata di Ballando con le Stelle 16, il programma di Milly Carlucci che quest’anno è stato vinto da Arisa e Vito Coppola. Tra i protagonisti di questa edizione c’è stato anche Morgan, che ieri sera dopo la sua esibizione con Alessandra Tripoli si è scontrato con Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Nello specifico, Morgan e la Tripoli aveva ricevuto una standing ovation dal pubblico e dalla giuria dopo il loro passo a due, tranne che da Mariotto e dalla Lucarelli. La polemica però non si è fermata lì. Perchè successivamente Morgan ha deciso di tornare su quanto è successo a Ballando con le Stelle 16, tramite un post sul suo ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 dicembre 2021) E’ andata in onda ieri l’ultima puntata dicon le16, il programma di Milly Carlucci che quest’anno è stato vinto da Arisa e Vito Coppola. Tra i protagonisti di questa edizione c’è stato anche, che ieri sera dopo la sua esibizione con Alessandra Tripoli si è scontrato con. Nello specifico,e la Tripoli aveva ricevuto una standing ovation dal pubblico e dalla giuria dopo il loro passo a due, tranne che dae dalla. La polemica però non si è fermata lì. Perchè successivamenteha deciso di tornare su quanto è successo acon le16, tramite un post sul suo ...

