Atletico Madrid, Simeone sostituisce Suarez e lui lo offende (Di domenica 19 dicembre 2021) A Madrid, sponda Atletico , non si respira proprio una bella aria. I Colchoneros sono usciti sconfitti dal Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, rimediando così il terzo ko consecutivo in Liga. 2 - 1 il ... Leggi su quotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) A, sponda, non si respira proprio una bella aria. I Colchoneros sono usciti sconfitti dal Ramón Sánchez Pizjuán di Siviglia, rimediando così il terzo ko consecutivo in Liga. 2 - 1 il ...

Advertising

SkySport : ?? CHAMPIONS LEAGUE ?? Gli ottavi di finale: ? REAL MADRID – BENFICA VILLARREAL – MAN CITY ATLETICO – BAYERN MONACO S… - TweetNotizie : Il Siviglia piega l'Atletico Madrid - Delu90Inter : @o_DaWiD_o @BiffiLuca @deliux9 Poi queste valutazioni le leggo solo su Twitter. Anche fossero vere, quale attaccant… - cmercatoweb : ????La #Juventus rischia la doppia beffa: non solo #Aubameyang lontani dai bianconeri?? - _ManuFC_ : @Alessio95983803 @FootballAndDre1 Secondo me non riscatteranno Morata e il pagamento lo faranno in comode rate come… -