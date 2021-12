Volley, Superlega 2021/2022: Modena sul velluto, 3-0 in casa di Padova (Di sabato 18 dicembre 2021) La Leo Shoes PerkinElmer Modena chiude con una vittoria il girone di andata della Superlega 2021/2022, blindando anche il quarto posto che garantisce agli emiliani di giocare in casa il quarto di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Giani si sono imposti per 3-0 (25-22 25-21 25-18) in casa della Kioene Padova, con quest’ultima apparsa davvero troppo fallosa e mai in grado di fare partita pari. Per Modena ci sono i 14 punti a testa di Leal e Abdel-Aziz, oltre ad una solida prova difensiva. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE CALENDARIO 13^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLA Superlega 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA La cronaca – Il primo break è di Modena, ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) La Leo Shoes PerkinElmerchiude con una vittoria il girone di andata della, blindando anche il quarto posto che garantisce agli emiliani di giocare inil quarto di finale di Coppa Italia. Gli uomini di Giani si sono imposti per 3-0 (25-22 25-21 25-18) indella Kioene, con quest’ultima apparsa davvero troppo fallosa e mai in grado di fare partita pari. Perci sono i 14 punti a testa di Leal e Abdel-Aziz, oltre ad una solida prova difensiva. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH SU SPORTFACE CALENDARIO 13^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO DELLATUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA La cronaca – Il primo break è di, ...

Advertising

Gazzetta_it : Mai tanto Giappone in Italia, arriva anche Ran Takahashi #legavolley #Superlega #Padova - RaiSport : #Volley ?? #Superlega La formazione di #Padova è pronta a scendere in campo per incontrare #Modena, terza in class… - _aoi_yuki_ : RT @pilloledivolley: 13ª RS anticipo: nella gara del sabato Modena espugna Padova in 3 set, sale a 25 punti in classifica e si garantisce u… - sportface2016 : #Volley #Superlega Vittoria di #Modena in casa di #Padova, gli emiliani blindano il quarto posto a fine girone di a… - mi_zerzer : RT @pilloledivolley: 13ª RS anticipo: nella gara del sabato Modena espugna Padova in 3 set, sale a 25 punti in classifica e si garantisce u… -