Video l’Eredità 18 dicembre 2021 | Mattia di San Benigno Canavese

l'Eredità di sabato 18 dicembre 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l'Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi campione del programma, è Mattia di San Benigno Canavese (Torino). Mattia è originario di Pordenone, ma ormai da tanti anni vive nel torinese, dove ha prima fatto l'Università e poi trovato l'amore. Lavora come technical writer. Al suo quarto tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 62.500 euro. Peccato, riproverà domani. Il suo montepremi totale resta quindi a 23.650 euro.

