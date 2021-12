Via libera a mandorle e noci a Natale, la nutrizionista: sono antiossidanti e antiinfiammatorie (Di sabato 18 dicembre 2021) “mandorle e noci antiossidanti e antinfiammatorie, ricche di fibre e proteine che ci danno sazietà”. L’ok alle due regine della frutta secca durante il periodo natalizio arriva da Gemma Fabozzi, nutrizionista del centro B-Woman per la salute della donna e docente del Master in Biologia della nutrizione per la riproduzione umana dell’Università Sapienza di Roma. Manca poco al Natale e chi vuole sedersi a tavola con serenità, tenendo un occhio puntato sul mantenimento della forma fisica, ma soprattutto dello stato di salute, ha molti alleati fra gli alimenti tipici del periodo. Fra questi, “la frutta secca. Un semplice e sano spuntino o spezza fame che dobbiamo recuperare dalla tradizione passata, dall’azione antiossidante e antinfiammatoria; ricca di fibre e di proteine che ci danno sazietà. Un ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) “e antinfiammatorie, ricche di fibre e proteine che ci danno sazietà”. L’ok alle due regine della frutta secca durante il periodo natalizio arriva da Gemma Fabozzi,del centro B-Woman per la salute della donna e docente del Master in Biologia della nutrizione per la riproduzione umana dell’Università Sapienza di Roma. Manca poco ale chi vuole sedersi a tavola con serenità, tenendo un occhio puntato sul mantenimento della forma fisica, ma soprattutto dello stato di salute, ha molti alleati fra gli alimenti tipici del periodo. Fra questi, “la frutta secca. Un semplice e sano spuntino o spezza fame che dobbiamo recuperare dalla tradizione passata, dall’azione antiossidante e antinfiammatoria; ricca di fibre e di proteine che ci danno sazietà. Un ...

