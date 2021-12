Variante Omicron | Olanda in lockdown da domani

Advertising

Agenzia_Ansa : L'Olanda si avvia verso un nuovo lockdown. La decisione è attesa in serata e potrebbe vedere la chiusura di tutti i… - Adnkronos : Variante Omicron, Pregliasco: “Lockdown potrebbe aiutare”. - fattoquotidiano : Covid, gli anestesisti: “La variante Omicron corre più veloce della politica. Ci prepariamo al peggio, siamo preocc… - lauracalist : RT @luigivanti: Il Prof. Pregliasco ha affermato che per fronteggiare la variante Omicron potrebbe servire un altro lockdown? E questo dopo… - emilio05714955 : RT @luigivanti: Il Prof. Pregliasco ha affermato che per fronteggiare la variante Omicron potrebbe servire un altro lockdown? E questo dopo… -

Con lache corre velocissima, in 24 ore 28.064 casi, 123 morti e ricoveri in crescita, potrebbero scattare nuove misure come mascherina all'aperto in tutte le Regioni, tamponi per i grandi ...AGI - Il premier olandese Mark Rutte ha annunciato il lockdown per le festività natalizie definendo la misura 'inevitabile' per frenare la diffusione della. Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato uno stato particolare di emergenza, il cosiddetto 'major incident', a causa dell''enorme aumento' di contagi dadel ...Al momento si tratta solo di 'ipotesi', sottolineano fonti di governo, da verificare sulla scorta dei dati via via in arrivo e sui quali si farà il punto nella cabina di regia del 23 La diffusione var ...Una cabina di regia convocata con un anticipo non usuale, quella sul Covid che si terrà giovedì 23 dicembre con Mario Draghi a ...