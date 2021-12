Una gru crolla a Torino: 3 operai morti. Passanti travolti: 3 feriti. In tre giorni 10 lavoratori hanno perso la vita. Landini: cantieri come far west (Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru è crollata su un palazzo di sette piani in via Genova, a Torino, nel popoloso quartiere Nizza Millefonti, a pochi passi dal Lingotto. Sono morti tre operai: Roberto Peretto, 52 anni di Cassano d’Adda (Milano) e Marco Pozzetti, 54 anni, di Carugate (Milano), sono morti sul colpo. Filippo Falotico, 20 anni, di Coazze (Torino) è stato dichiarato deceduto poche ore dopo l’incidente in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni erano tutti sulla gru, quindi sospesi a decine di metri di altezza. Ci sono anche 3 feriti: uno è un collega delle vittime – Mirzad Svrka, 39 anni, residente a Chivasso (Torino) – e due Passanti, un uomo di 33 anni e una donna di 61, ora ricoverati, in codice giallo, al Centro Traumatologico Ortopedico di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru èta su un palazzo di sette piani in via Genova, a, nel popoloso quartiere Nizza Millefonti, a pochi passi dal Lingotto. Sonotre: Roberto Peretto, 52 anni di Cassano d’Adda (Milano) e Marco Pozzetti, 54 anni, di Carugate (Milano), sonosul colpo. Filippo Falotico, 20 anni, di Coazze () è stato dichiarato deceduto poche ore dopo l’incidente in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni erano tutti sulla gru, quindi sospesi a decine di metri di altezza. Ci sono anche 3: uno è un collega delle vittime – Mirzad Svrka, 39 anni, residente a Chivasso () – e due, un uomo di 33 anni e una donna di 61, ora ricoverati, in codice giallo, al Centro Traumatologico Ortopedico di ...

Agenzia_Ansa : Un operaio è morto al Porto vecchio di Trieste, schiacciato sotto una gru. L'incidente è avvenuto poco dopo le 10 n… - emergenzavvf : ?? #Torino, crollo gru: venti #vigilidelfuoco impegnati, anche con team #usar, nelle operazioni di estrazione dei co… - petergomezblog : Incidenti sul lavoro, cade gru su un palazzo a Torino: 3 morti e altrettanti feriti. Landini: “Cantieri non possono… - sg11_g : RT @ldibartolomei: Tre operai sono stati schiacciati da una gru nell'ennesima strage di lavoro Un lavoro che prevede salari spesso poco dig… - Mariodarkmatter : RT @ghiacciosottile: Si accorgono dei morti in cantieri edili quando crolla una gru in una grande città. Ma tacete, ipocriti, che non vi f… -