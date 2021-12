Torinese muore sulla A4 sbalzato fuori dal suo monovolume

Advertising

Agenzia_Ansa : Travolto da un treno mentre lavorava, muore nel Torinese #ANSA - quotidianopiem : Sbalzato fuori dall’auto, torinese muore sull’autostrada A4 - veneto_ : RT @alberto_sanavia: #17dicembre 1922: gravemente malato, muore suicida il collezionista torinese Giorgio #Franchetti. A #Venezia dal 1891,… - donatoelisa1 : RT @alberto_sanavia: #17dicembre 1922: gravemente malato, muore suicida il collezionista torinese Giorgio #Franchetti. A #Venezia dal 1891,… - BiasioloFranca : RT @alberto_sanavia: #17dicembre 1922: gravemente malato, muore suicida il collezionista torinese Giorgio #Franchetti. A #Venezia dal 1891,… -

Ultime Notizie dalla rete : Torinese muore

Quotidiano Piemontese

Un automobilista è morto dopo essere stato sbalzato dal monovolume che stava guidando sulla A4 a Biandrate (Novara). La vittima aveva 39 anni ed era di Torino. Sono in corso accertamenti da parte ...Un uomo di 39 anni di Torino è morto questa mattina sull'autostrada A4 in direzione Milano. All'altezza del casello di Novara Ovest la sua auto è andata a sbattere contro il guardrail e l'uomo è stato ...Un automobilista è morto dopo essere stato sbalzato dal monovolume che stava guidando sulla A4 a Biandrate (Novara). La vittima aveva 39 anni ed era di Torino. Sono in corso accertamenti ...Due mezzi pesanti sono rimasti coinvolti la scorsa notte in un incidente che si è verificato lungo la tangenziale di Mestre. Uno dei due conducenti è morto: si tratta di un camionista torinese, mentre ...