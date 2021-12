Spalletti trema: un big dovrà saltare il Milan! (Di sabato 18 dicembre 2021) Spalletti, tecnico del Napoli, in queste ore avrà la testa piena di pensieri. L’infermeria straborda, tanti i giocatori sulla lista del medico. Troppi gli infortuni in questo inizio campionato per i partenopei, infortuni che ne hanno minato il cammino in campionato. Per la sfida al Milan, in programma alle 20.45 di domani sera, l’allenatore toscano ritrova due pezzi molto importanti per il proprio scacchiere. Mario Rui e Lobotka ci saranno, consentendo cosi di avere almeno un cambio per ogni ruolo del campo. Insigne-Napoli Non sarà invece della partita Lorenzo Insigne, il capitano, nonostante una settimana intera di lavoro personalizzato probabilmente non riuscirà a prendere parte al match. L’attaccante non è ancora al meglio ed appare più probabile una sua convocazione nella prossima gara di campionato contro lo Spezia. Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021), tecnico del Napoli, in queste ore avrà la testa piena di pensieri. L’infermeria straborda, tanti i giocatori sulla lista del medico. Troppi gli infortuni in questo inizio campionato per i partenopei, infortuni che ne hanno minato il cammino in campionato. Per la sfida al Milan, in programma alle 20.45 di domani sera, l’allenatore toscano ritrova due pezzi molto importanti per il proprio scacchiere. Mario Rui e Lobotka ci saranno, consentendo cosi di avere almeno un cambio per ogni ruolo del campo. Insigne-Napoli Non sarà invece della partita Lorenzo Insigne, il capitano, nonostante una settimana intera di lavoro personalizzato probabilmente non riuscirà a prendere parte al match. L’attaccante non è ancora al meglio ed appare più probabile una sua convocazione nella prossima gara di campionato contro lo Spezia.

