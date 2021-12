Slittino | Igls 2021 | vince Ludwig | Dominik Fischnaller terzo

(Di sabato 18 dicembre 2021)chiude alposto nel singolo maschile di, valevole per la Coppa del Mondo/2022 di. Sul budello austriaco, l’altoatesino ferma il cronometro con 275 millesimi di ritardo dal vincitore, il tedesco Johannes, che ha chiuso in 1’39?605. Il 28enne azzurro conquista così ilpodio individuale della stagione nel massimo circuito, dopo la vittoria nella sprint ed ilposto in singolo ottenuti nella tappa di Sochi. Sorride anche l’Austria, con il padrone di casa Wolfgang Kindl che termina al secondo posto con un ritardo di appena 49 millesimi dal leader. Terminano tra i primi 15 anche gli azzurri Kevin, nono a 532 millesimi dal vincitore, e Leon Felderer, ...

Si è chiuso il primo giorno di questo turno di Coppa del mondo con la Nation Cup di, che mette in palio la qualifica per le gare dei giorni successivi. A, in Austria, è stata una giornata molto positiva per gli azzurri, con Ivan Nagler e Fabian Malleier primi nel doppio ...CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI (VENERDÌ 17 DICEMBRE): PROGRAMMA, ORARI, TV VENERDÌ 17 DICEMBRE: 09.00" Nations Cup a(non è prevista diretta tv/streaming) 09.00 SKELETON (Coppa del Mondo) - Gara maschile ad Altenberg (diretta streaming su ibsf.org) 10.00 CURLING (Preolimpico) - ...Dominik Fischnaller chiude al terzo posto nel singolo maschile di Igls, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di slittino. Sul budello austriaco, l’altoatesino ferma il cronometro con 275 ...Johannes Ludwig si regala un buon Natale, ma anche Dominik Fischnaller potrà festeggiare eccome. Il tedesco, infatti, si è aggiudicato la tappa di Igls-Innsbruck, valevole come quinto appuntamento del ...