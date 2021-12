Simona Quadarella: “Un grande regalo di compleanno, medaglia e personale dopo 3 anni” (Di sabato 18 dicembre 2021) Simona Quadarella ha conquistato la medaglia di bronzo sugli 800 metri stile libero ai Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta. La romana riesce a salire sul podio iridato in quel di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), al termine di una gara incominciata in sordina nelle prime vasche e poi caratterizzata da un bel cambio di ritmo che le ha permesso di superare la tedesca Isabel Gose e di salire sul terzo gradino del podio. L’azzurra ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Una gara molto veloce, sono davvero contenta, sono riuscita ad abbassare il mio personale e non facevo questo tempo dal 2018, sono davvero contenta di questa medaglia. L’obiettivo era proprio la medaglia. Sapevamo che non sarebbe stato facile, perché la vasca corta per me è sempre più complicata rispetto ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)ha conquistato ladi bronzo sugli 800 metri stile libero ai Mondiali 2021 di nuoto in vasca corta. La romana riesce a salire sul podio iridato in quel di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti), al termine di una gara incominciata in sordina nelle prime vasche e poi caratterizzata da un bel cambio di ritmo che le ha permesso di superare la tedesca Isabel Gose e di salire sul terzo gradino del podio. L’azzurra ha analizzato la sua prestazione ai microfoni della Rai: “Una gara molto veloce, sono davvero contenta, sono riuscita ad abbassare il mioe non facevo questo tempo dal 2018, sono davvero contenta di questa. L’obiettivo era proprio la. Sapevamo che non sarebbe stato facile, perché la vasca corta per me è sempre più complicata rispetto ...

