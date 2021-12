Serie B, diciottesima giornata: programma, sfide, classifica e diretta tv (Di sabato 18 dicembre 2021) Turno interlocutorio ed estremamente importante. In questo ultimo fine settimana che precederà il Natale, la Serie B manda in campo la diciottesima giornata di campionato. Si parte sabato alle ore 14 con un poker di gare che vedrà impegnata la capolista Pisa sul campo del Cosenza. Alle 16:15 è di scena il Frosinone che, in casa, dovrà prendere punti pesanti in chiave playoff contro la Spal. Domenica più piccante con il derby umbro tra Perugia e Ternana e la sfida playout tra Parma ed Alessandria. Attenzione, anche, ai big-match Brescia-Cittadella e Benevento-Monza. Chiude il programma la gara Lecce-Vicenza. Serie B, diciottesima giornata: le partite e la diretta tv Ecco tutte le sfide in programma con le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) Turno interlocutorio ed estremamente importante. In questo ultimo fine settimana che precederà il Natale, laB manda in campo ladi campionato. Si parte sabato alle ore 14 con un poker di gare che vedrà impegnata la capolista Pisa sul campo del Cosenza. Alle 16:15 è di scena il Frosinone che, in casa, dovrà prendere punti pesanti in chiave playoff contro la Spal. Domenica più piccante con il derby umbro tra Perugia e Ternana e la sfida playout tra Parma ed Alessandria. Attenzione, anche, ai big-match Brescia-Cittadella e Benevento-Monza. Chiude illa gara Lecce-Vicenza.B,: le partite e latv Ecco tutte leincon le ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #SerieA #Atalanta Vs #Roma è una partita della diciottesima giornata di Serie A che si giocherà oggì alle 15:00… - ilmilanesenews : Milan Napoli è il big match della diciottesima giornata di Serie A: si giocherà domenica 19 dicembre alle 20.45. Do… - infoitsport : Serie A, al via oggi la diciottesima giornata: si parte dall’Olimpico di Roma - rtl1025 : ? #SerieA, la diciottesima giornata cominciata con i successi dell'#Inter e della #Lazio, nerazzurri a quota 43… - sportli26181512 : Serie A, vittoria per l'Inter contro la Salernitana: Vittoria per l'Inter, che ha superato la Salernitana per 5-0 i… -