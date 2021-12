Serie B, 18a giornata (14.00): vittoria per il Pisa, bene il Crotone (Di sabato 18 dicembre 2021) Serie B, nelle prime gare della 18a giornata di campionato giocate alle 14.00, il Pisa si impone in trasferta contro il Cosenza, mentre un’altra calabrese, il Crotone, batte il Pordenone e siprende i tre punti. Successo esterno per la Cremonese, che supera l’Ascoli con un pesante poker. Questi tutti i marcatori delle prime gare giocate nel pomeriggio. I risultati della 18a giornata della Serie B Ascoli-Cremonese 1-4, 31? Valeri (C), 39? Buonaiuto (C), 44? Eramo (A), 70? Di Carmine (C), 90’+1? Vido (C) Como-Reggina 1-1, 16? Rivas (R), 55? Cerri (C) Cosenza-Pisa 0-2, 9? Toure (P), 51? Cohen rig. (P) Crotone-Pordenone 4-1, 9? Maric rig. (C), 19? Borello (C), 26? Butic rig. (P), 69? Maric (C), 76? Kargbo (C) Autore: Adriano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 dicembre 2021)B, nelle prime gare della 18adi campionato giocate alle 14.00, ilsi impone in trasferta contro il Cosenza, mentre un’altra calabrese, il, batte il Pordenone e siprende i tre punti. Successo esterno per la Cremonese, che supera l’Ascoli con un pesante poker. Questi tutti i marcatori delle prime gare giocate nel pomeriggio. I risultati della 18adellaB Ascoli-Cremonese 1-4, 31? Valeri (C), 39? Buonaiuto (C), 44? Eramo (A), 70? Di Carmine (C), 90’+1? Vido (C) Como-Reggina 1-1, 16? Rivas (R), 55? Cerri (C) Cosenza-0-2, 9? Toure (P), 51? Cohen rig. (P)-Pordenone 4-1, 9? Maric rig. (C), 19? Borello (C), 26? Butic rig. (P), 69? Maric (C), 76? Kargbo (C) Autore: Adriano ...

