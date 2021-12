Scossa di terremoto di magnitudo 3 5 a Troina nell' Ennese

(Di domenica 19 dicembre 2021) AGI - Undi3.5 è avvenuto a 5 km a est diin provincia di Enna alle 22:24 a una profondità di 31 km. DATI #RIVISTI #ML 3.5 ore 22:24 IT del 18-12-2021 a 5 km E(EN) Prof=31Km #INGV 29240151 https://t.co/q326F7ElZ8 — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 18, 2021 Ilè stato localizzato dalla sala sismica INGV-Roma. Laè stata debolmente avvertitaa zona di, Bronte, Adrano e Nicosia. L'Ingv ha registrato poi una seconda, a 2 km a sud die 41 km di profondità alle 22:28 di2.0

Advertising

emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 4.4 alle ore 11:34 nella zona di #Bergamo. Al momento, nessuna segnalazione di danni e richi… - FBiasin : “Gli animali annusano il #terremoto, lo percepiscono…”. Frida prima della scossa. Frida durante la scossa. Frida d… - Agenzia_Ansa : FLASH | Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30 #ANSA - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Terremoto: scossa 3.5 registrato a 5 km da Troina nell'Ennese - MaryMix1999 : RT @rtl1025: ?? Altro #terremoto, stavolta avvenuto a 5 chilometri a Est di #Troina, in provincia di #Enna, di #magnitudo 3.5. La scossa è… -

Ultime Notizie dalla rete : Scossa terremoto

Undi magnitudo 3.5 è avvenuto a 5 km a est di Troina in provincia di Enna alle 22,24 a una profondità di 31 chilometri. Ne dà notizia la sala sismica INGV - Roma. Laè stata debolmente ...Ilè stato localizzato dalla sala sismica INGV - Roma . Laè stata debolmente avvertita nella zona di Troina, Bronte, Adrano e Nicosia. L'Ingv ha registrato poi u na seconda, ...Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto 5 chilometri a est di Troina, in provincia di Enna. La scossa è stata registrata dalla Sala sismica dell'Ingv di Roma alle 22.24, ad ...Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto 5 chilometri a Est di Troina, in provincia di Enna. La scossa è stata registrata dalla Sala sismica dell'Ingv di Roma alle 22,24, ad ...