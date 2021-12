Sci alpino, start list gigante maschile Alta Badia 2021: pettorali e italiani in gara (Di sabato 18 dicembre 2021) La start list dello slalom gigante maschile dell’Alta Badia 2021, valevole per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. Il primo a scattare dal cancelletto di partenza sarà il francese Alexis Pinturault, seguito dal connazionale Mathieu Faivre e dallo svizzero Loic Meillard. Filip Zubcic scenderà con il numero 5, subito prima del leader della generale Marco Odermatt. Il primo degli azzurri a partire sarà Luca De Aliprandini (numero 7), seguito da GIovanni Borsotti (22), Simon Maurberger (38), Alex Hofer (42), Hannes Zingerle (44), Giovanni Franzoni (46) e Filippo Della Vite (50). Di seguito la start list completa, con tutti i pettorali di partenza. COME VEDERE LA ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) Ladello slalomdell’, valevole per la Coppa del Mondo/2022 di sci. Il primo a scattare dal cancelletto di partenza sarà il francese Alexis Pinturault, seguito dal connazionale Mathieu Faivre e dallo svizzero Loic Meillard. Filip Zubcic scenderà con il numero 5, subito prima del leader della generale Marco Odermatt. Il primo degli azzurri a partire sarà Luca De Aliprandini (numero 7), seguito da GIovanni Borsotti (22), Simon Maurberger (38), Alex Hofer (42), Hannes Zingerle (44), Giovanni Franzoni (46) e Filippo Della Vite (50). Di seguito lacompleta, con tutti idi partenza. COME VEDERE LA ...

