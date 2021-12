Sci alpino, Mikaela Shiffrin cambia idea e farà il superG in Val d’Isere. Paura di Sofia Goggia? (Di sabato 18 dicembre 2021) Sofia Goggia è balzata in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra si è imposta nella discesa libera della Val d’Isere, ha conquistato il quarto successo stagionale e ha guadagnato il primato in graduatoria con dieci punti di vantaggio sulla statunitense Mikaela Shiffrin. La nostra portacolori, protagonista di un avvio di annata agonistica semplicemente superlativo (tre affermazioni in discesa, uno in superG), si sta dimostrando la dominatrice assoluta della velocità e ora inizia a cullare qualche sogno per la Sfera di Cristallo globale (dopo aver vinto quella di discesa lo scorso inverno). La Campionessa Olimpica ha dichiarato di non badarci ancora, ma è inevitabile farci un pensierino (anche se siamo soltanto al 18 ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)è balzata in testa alla classifica generale della Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. L’azzurra si è imposta nella discesa libera della Val, ha conquistato il quarto successo stagionale e ha guadagnato il primato in graduatoria con dieci punti di vantaggio sulla statunitense. La nostra portacolori, protagonista di un avvio di annata agonistica semplicemente superlativo (tre affermazioni in discesa, uno in), si sta dimostrando la dominatrice assoluta della velocità e ora inizia a cullare qualche sogno per la Sfera di Cristallo globale (dopo aver vinto quella di discesa lo scorso inverno). La Campionessa Olimpica ha dichiarato di non badarci ancora, ma è inevitabile farci un pensierino (anche se siamo soltanto al 18 ...

Advertising

Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - _Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - zazoomblog : Sci alpino Mikaela Shiffrin cambia idea e farà il superG di Val d’Isere. Sofia Goggia fa paura? - #alpino #Mikaela… - sportface2016 : #Scialpino Discesa libera maschile #ValGardena 2021: #Paris a un passo dal podio, vince #Bennet -