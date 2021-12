(Di sabato 18 dicembre 2021) Ildi, 60 anni, si èquesta mattina nella sala riunioni della Questura. A trovarloin Via Sant’Eusebio sono stati i colleghi. Avrebbe lasciato un biglietto ma, al momento, non sono noti i motivi del gesto.Originario di Pescara,era entrato in polizia nel 1987 dopo la laurea in Giurisprudenza. In servizio fino al 1991 al Reparto Mobile di Torino, è stato Dirigente dell’Ufficio Personale e quindi come Capo di Gabinetto della Questura di La Spezia. Ha diretto la Divisione Anticrimine della Questura di Massa Carrara, per poi tornare a La Spezia con lo stesso ruolo e diventare vicario del, incarico ricoperto anche a Pisa. Promosso dirigente superiore, per alcuni mesi ha operato presso l’Ufficio ...

Advertising

HuffPostItalia : Morto il questore di Biella Gianni Triolo, si è suicidato - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Biella choc, morto il questore Gianni Triolo: si è tolto la vita nel suo ufficio - leggoit : Biella choc, morto il questore Gianni Triolo: si è tolto la vita nel suo ufficio - RIndrio : RT @serenel14278447: @giuseppenotarn1 @Mayflower014 @RIndrio @cinziasecchi @lorie_ra @AerariumL @amatorosalia1 14/del SISDI Savino Lograno,… - serenel14278447 : @giuseppenotarn1 @Mayflower014 @RIndrio @cinziasecchi @lorie_ra @AerariumL @amatorosalia1 14/del SISDI Savino Logra… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto questore

Un personaggio di spicco tanto che il posto in cui èsi è trasformato subito in un altarino. Molte furono le polemiche per il suo funerale con un botta e risposta trae famiglia e ...... 33 anni, residente in provincia di Varese e fratello di un foreign fighterin Siria e Wafa ... ma in un centro di espulsioni, pronto al rimpatrio come da decreto deldi Bari. Infatti gli ...Il questore di Biella Gianni Triolo, 60 anni, si è suicidato questa mattina nella sala riunioni della Questura. A trovarlo morto in Via Sant`Eusebio sono stati i colleghi. Avrebbe lasciato un bigliett ...Tragedia in Questura a Biella. Questa mattina il questore Gianni Triolo si è tolto la vita in ufficio. Sulla notizia al momento c'è il massimo riserbo. Aveva assunto ...