Milly Carlucci crolla a Ballando con le stelle: lacrime in diretta (Di sabato 18 dicembre 2021) Milly Carlucci crolla durante la finalissima di Ballando con le stelle 2021 dopo l'ultimo ballo di Sara Di Vaira: lacrime in diretta. Milly Carlucci non è riuscita a trattenere l'emozione e, dopo l'ultimo ballo della maestra Sara Di Vaira che ha annunciato l'addio al programma di Raiuno, non è riuscita a trattenere le lacrime condividendo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

