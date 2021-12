Milan-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di sabato 18 dicembre 2021) Le ex capoliste della Serie A si sfidano a San Siro per non fare scappare l’Inter. Milan-Napoli è sfida Scudetto con Pioli e Spalletti che arrivano al big match a pezzi a causa dei tanti infortuni. I rossoneri recuperano solo Giroud... Leggi su europa.today (Di sabato 18 dicembre 2021) Le ex capoliste della Serie A si sfidano a San Siro per non fare scappare l’Inter.è sfida Scudetto con Pioli e Spalletti che arrivano al big match a pezzi a causa dei tanti infortuni. I rossoneri recuperano solo Giroud...

