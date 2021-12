Isola dei Famosi, Gianmarco Onestini verso il cast (Amanda Lear in trattativa) (Di sabato 18 dicembre 2021) Al GF di Barbara d’Urso, Gianmarco Onestini è stato un vero comodino, ma in Spagna ha dato tutto se stesso nei reality a cui ha partecipato. Litigate, amori, lacrime, confessioni choc gold, il fratellino di Luca Onestini non si è risparmiato. Per questo motivo gli autori de L’Isola dei Famosi lo vorrebbero spedire in Honduras a marzo. A svelarlo è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi. “Guarda è successa una cosa a Siviglia pochi giorni fa. Un italiano è stato premiato come personaggio rivelazione della tv spagnola dell’anno. Questo personaggio si chiama Gianmarco Onestini. Lui è il fratello di Luca e in Spagna è stato premiato come personaggio rivelazione della tv spagnola. In questo momento sono partite le trattative per cercare di portare Gianmarco ... Leggi su biccy (Di sabato 18 dicembre 2021) Al GF di Barbara d’Urso,è stato un vero comodino, ma in Spagna ha dato tutto se stesso nei reality a cui ha partecipato. Litigate, amori, lacrime, confessioni choc gold, il fratellino di Lucanon si è risparmiato. Per questo motivo gli autori de L’deilo vorrebbero spedire in Honduras a marzo. A svelarlo è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi. “Guarda è successa una cosa a Siviglia pochi giorni fa. Un italiano è stato premiato come personaggio rivelazione della tv spagnola dell’anno. Questo personaggio si chiama. Lui è il fratello di Luca e in Spagna è stato premiato come personaggio rivelazione della tv spagnola. In questo momento sono partite le trattative per cercare di portare...

