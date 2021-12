Hanno ucciso “Buon Natale” Scrive Ciccotti

Leggi su formiche

(Di sabato 18 dicembre 2021) Da alcuni anni sta passando l’idea di una finta posizione democratica circa la fede. Quella di non manifestare il proprio credo e le proprie radici culturali in pubblico, per non offendere chi non le conosce, chi non le ri-conosce, chi proviene da altre culture. Ildei cristiani è quell’evento storico e di fede che più rischia l’oscuramento. Si è cominciato sul piano commerciale decenni fa, trasformando la grotta di Betlemme in lussuosi negozi anni Ottanta e poi, con il nuovo millennio, in Centri commerciali super tecnologici, strabordanti di oggetti e brilluccicamenti, dai quali la mirra è scomparsa. L’oro e l’argento, da simboli, sono diventati protagonisti della nostra vita quotidiana, per il salariato e il borghesone. Dalle scarpe da 700 euro per l’adolescente di periferia “drogato dal benessere” (direbbe Pier Paolo Pasolini), al collier, del valore di ...