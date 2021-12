Gasperini | «Gli arbitri vengano a spiegare il gol annullato a Palomino Toglie credibilità al calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 18 dicembre 2021) L’Atalanta perde in casa 1-4 contro la Roma. Al termine del match l’allenatore, Gian Piero, ha parlato ai microfoni di Dazn. «Non è facile, la Roma chiudeva bene tutto, abbiamo fatto errori ma anche cose buone. Abbiamo preso l’ennesimo gol a freddo, sono gol che come con Milan e Villareal mettono in difficoltà, ma la squadra poi si è ripresa, ha accorciato le distanze. Nel secondo tempo stavamo giocando molto bene, quell’episodio lì ha cambiato tutto, come il 3-1. Mi aspetto una spiegazione. Fateci vedere che l’ha buttata dentroe allora va bene. Questa è autorete di Cristante.dice che non l’ha toccata assolutamente. Scherziamo? Il Var ha 27 telecamere, ci faccia vedere, sennò come si fa ad interpretare diversamente? L’arbitro dice cheha deviato, glielo avranno detto al Var. Poi ...