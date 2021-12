Francia | Deschamps | “Stanco? Resterei altri dieci anni”

Leggi su sportface

(Di sabato 18 dicembre 2021) “Non devo aprire la porta a nessuno, sono soddisfatto”. Il ct della, Didier, non sembra avere alcuna voglia di lasciare la guida della sua nazionale. “Non sono stufo di fare il ct e se potessi,10, sarebbe l’ideale” dichiara il tecnico transalpino. Il suo contratto scade il 31 dicembre 2022, dopo i Mondiali in Qatar. “Non sono disponibile ad ascoltare altre proposte. So benissimo che un giorno il mio tempo in nazionale finirà ma ad ogni modo, nel 2022, il mio telefono resterà silenzioso” dice. SportFace.