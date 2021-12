Discesa: Bennett primo urlo sulla Saslong, Paris è quarto (Di sabato 18 dicembre 2021) Era l'edizione del 2015 e Bryce Bennett spaventò tutti: partì con il pettorale numero 57, fece tremare i migliori al traguardo che erano già pronti per salire sul podio: Svindal, Fayed e Jansrud. Finì ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) Era l'edizione del 2015 e Brycespaventò tutti: partì con il pettorale numero 57, fece tremare i migliori al traguardo che erano già pronti per salire sul podio: Svindal, Fayed e Jansrud. Finì ...

Advertising

zazoomblog : Sci: CdM Bennett vince discesa Val Gardena e Paris 4° (2) - #Bennett #vince #discesa #Gardena - skiworldcup : RT @neveitalia: Discesa pazza sulla 'Saslong': primo trionfo per Bennett, Kilde la butta, Paris che rimpianti... #fisalpine #AlpineSkiing #… - fenomenogabry : Discesa pazza sulla 'Saslong': primo trionfo per Bennett, Kilde la butta, Paris che rimpianti... - TV7Benevento : Sci: CdM, Bennett vince discesa Val Gardena e Paris 4° (2)... - azzurro_di_sci : RT @neveitalia: Discesa pazza sulla 'Saslong': primo trionfo per Bennett, Kilde la butta, Paris che rimpianti... #fisalpine #AlpineSkiing #… -

Ultime Notizie dalla rete : Discesa Bennett Discesa: Bennett primo urlo sulla Saslong, Paris è quarto Era l'edizione del 2015 e Bryce Bennett spaventò tutti: partì con il pettorale numero 57, fece tremare i migliori al traguardo che erano già pronti per salire sul podio: Svindal, Fayed e Jansrud. Finì sesto, ma il feeling con la ...

Bennett vince la discesa in Val Gardena, 4° Paris Bryce Bennett vince a sorpresa la discesa libera di Coppa del Mondo della Val Gardena . Lo statunitense si impone con il tempo di 2'02"42 davanti all'austriaco Otmar Striedinger (2'02"56) e allo svizzero ...

Discesa in Val Gardena: sorpresa Bennett, quarto Paris Quotidiano.net Discesa in Val Gardena: sorpresa Bennett, quarto Paris Val Gardena, 18 dicembre 2021 - Continua la maledizione podio in Val Gardena per gli azzurri e anche oggi sulla Saslong l'Italia resta a bocca asciutta. Nella discesa libera di oggi ha vinto infatti B ...

Sci: CdM, Bennett vince discesa Val Gardena e Paris 4° (2) Per l'Italia ottima prova anche di Mattia Casse che, sceso con il pettorale 34, si è inserito in settima posizione con il crono di 2'03"03 facendo retrocedere I ...

Era l'edizione del 2015 e Brycespaventò tutti: partì con il pettorale numero 57, fece tremare i migliori al traguardo che erano già pronti per salire sul podio: Svindal, Fayed e Jansrud. Finì sesto, ma il feeling con la ...Brycevince a sorpresa lalibera di Coppa del Mondo della Val Gardena . Lo statunitense si impone con il tempo di 2'02"42 davanti all'austriaco Otmar Striedinger (2'02"56) e allo svizzero ...Val Gardena, 18 dicembre 2021 - Continua la maledizione podio in Val Gardena per gli azzurri e anche oggi sulla Saslong l'Italia resta a bocca asciutta. Nella discesa libera di oggi ha vinto infatti B ...Per l'Italia ottima prova anche di Mattia Casse che, sceso con il pettorale 34, si è inserito in settima posizione con il crono di 2'03"03 facendo retrocedere I ...