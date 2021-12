Combinata nordica | individuale maschile | dominio Riiber | Costa 29esimo

(Di sabato 18 dicembre 2021) Jarl Magnusè semplicemente impressionante nel primo giorno di gara per la Coppa del Mondo dia Ramsau am Dachstein, in Austria. Il norvegese è autore di un salto inarrivabile per tutti superando le misure di ogni suo avversario di oltre 5 metri. Nel segmento di fondo partiranno con un distacco di 48” il tedesco Julian Schmid ed il norvegese Simen Tiller. Samuelchiudea 1’52” da, mentre Raffaele Buzzi è 34esimo. Squalificato Alessandro Pittin per tuta irregolare. SportFace.

Presenti tra questi 14, i tre giapponesi Akito e Yoshito Watabe , con Ryota Yamamoto , il tedesco Terence Weber , terzo nella generale, e ben quattro norvegesi, ovvero Jens Luraas Oftebro, Espen ...Terza piazza a 1'01' dalla vetta per giovanissima giapponese classe 2004 Yuna Kasai , brava a sfruttare il traino di Volavsek per più di 3 km e capace di difendersi nel finale dal disperato tentativo ...Primo giorno di gara per la Coppa del Mondo di Combinata Nordica maschile a Ramsau am Dachstein, in Austria, che prende il via con il segmento di salto da uno dei trampolini più piccoli che verranno a ...Si è svolto in notturna il Provisional Competition Round per la tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica a Ramsau, in Austria. Ad aggiudicarsi il salto provvisorio è stato il teutonico Terence We ...