Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021-2022: Johannes Hoesflot Klaebo in testa (Di sabato 18 dicembre 2021) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2021-2022 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 476 2 USTIUGOV Sergey RUS 315 3 BOLSHUNOV Alexander RUS 267 4 JOUVE Richard FRA 258 5 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 244 6 VALNES Erik NOR 241 7 TERENTEV Alexander RUS 232 8 KRUEGER Simen Hegstad NOR 225 9 CHERVOTKIN Alexey RUS 18810 PELLEGRINO Federico ITA 18336 DE FABIANI Francesco ITA 54 84 GARDENER Stefano ITA 11 85 VENTURA Paolo ITA 11 92 HELLWEGER Michael ITA 8 Classifica SPRINT Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2021-2022 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 320 2 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 244 3 JOUVE ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021)GENERALEDELSCI DINOR 476 2 USTIUGOV Sergey RUS 315 3 BOLSHUNOV Alexander RUS 267 4 JOUVE Richard FRA 258 5 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 244 6 VALNES Erik NOR 241 7 TERENTEV Alexander RUS 232 8 KRUEGER Simen Hegstad NOR 225 9 CHERVOTKIN Alexey RUS 18810 PELLEGRINO Federico ITA 18336 DE FABIANI Francesco ITA 54 84 GARDENER Stefano ITA 11 85 VENTURA Paolo ITA 11 92 HELLWEGER Michael ITA 8SPRINTDELSCI DINOR 320 2 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 244 3 JOUVE ...

