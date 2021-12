Cagliari, Mazzarri rischia l’esonero? Capozucca: “Alcuni sono indegni” (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Cagliari di Walter Mazzarri cade ancora e perde 0-4 contro l’Udinese. Ora la salvezza, per i sardi, sembra sempre più complessa e il caprio espiatorio potrebbe essere proprio il tecnico toscano, già succeduto a Leonardo Semplici in panchina. Ai microfoni di DAZN, il ds del Cagliari Stefano Capozucca, ha parlato della situazione del club sardo. “Qualcuno non è degno di indossare questa maglia. Quando si va in campo bisogna avere l’amore per una maglia così gloriosa. Oggi sono scesi in campo Alcuni calciatori non degni di indossare questa maglia. E oggi è stata l’ultima partita per qualcuno”. Walter Mazzarri CagliariCagliari, esonero Mazzarri: “Resta con noi” Il direttore sportivo del ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 dicembre 2021) Ildi Waltercade ancora e perde 0-4 contro l’Udinese. Ora la salvezza, per i sardi, sembra sempre più complessa e il caprio espiatorio potrebbe essere proprio il tecnico toscano, già succeduto a Leonardo Semplici in panchina. Ai microfoni di DAZN, il ds delStefano, ha parlato della situazione del club sardo. “Qualcuno non è degno di indossare questa maglia. Quando si va in campo bisogna avere l’amore per una maglia così gloriosa. Oggiscesi in campocalciatori non degni di indossare questa maglia. E oggi è stata l’ultima partita per qualcuno”. Walter, esonero: “Resta con noi” Il direttore sportivo del ...

