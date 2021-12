Bollette luce e gas in 10 rate, novità in manovra 2022 (Di sabato 18 dicembre 2021) Contro il caro Bollette arriva l’ulteriore taglio dei costi delle Bollette di luce e gas. Il governo ha presentato un emendamento alla manovra 2022 che raddoppia le risorse destinate a calmierare i prezzi dell’energia (ai 2 miliardi previsti si aggiungono altri 1,8 miliardi), che arrivano a 3,8 miliardi di euro. Le famiglie, inoltre, potranno chiedere di rateizzare in dieci rate le Bollette di luce e gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile 2022. “Siamo sulla buona strada ma ancora non basta, ed è necessario uno sforzo in più sul fronte della rateizzazione delle Bollette” afferma in una nota Assoutenti. “Siamo sulla strada giusta – dice il presidente dell’associazione, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Contro il caroarriva l’ulteriore taglio dei costi delledie gas. Il governo ha presentato un emendamento allache raddoppia le risorse destinate a calmierare i prezzi dell’energia (ai 2 miliardi previsti si aggiungono altri 1,8 miliardi), che arrivano a 3,8 miliardi di euro. Le famiglie, inoltre, potranno chiedere diizzare in dieciledie gas in arrivo con le fatture emesse da gennaio ad aprile. “Siamo sulla buona strada ma ancora non basta, ed è necessario uno sforzo in più sul fronte dellaizzazione delle” afferma in una nota Assoutenti. “Siamo sulla strada giusta – dice il presidente dell’associazione, ...

