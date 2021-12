Avvertita forte scossa di terremoto a Milano

(Di sabato 18 dicembre 2021) Unadi magnitudo tra 4.3 e 4.8 è stata registrata alle 11.34 in provincia di Bergamo. È la stima provvisoria che riporta l’Ingv su Twitter. Ilè stato avvertito anche a: in diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada.

Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - fanpage : Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - Agenzia_Ansa : FLASH | Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30 #ANSA

diunascossa di terremoto in Lombardiascossa di terremoto in Lombardia, intorno alle 11 e 30. La scossa è statadistintamente a Milano poco dopo le 11.30. In diverse ...Una scossa di terremoto è statanella zona di Milano. L'evento sismico, che è durato alcuni secondi, è stato chiaramente avvertito dalla popolazione: in tanti sui social affermano di aver sentito la scossa. Sul sito dell'...Una forte scossa di terremoto è stata avvertita poco fa nel Nord Italia. La maggior parte delle segnalazioni arrivano dalla Lombardia, in particolare dalle province di Milano, Bergamo, Como, Brescia ...Scossa di terremoto piuttosto consistente avvertita questa mattina a Milano, soprattutto nella zona nord-est e parte alta della Lombardia.