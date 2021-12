Avellino | a 100 anni guida per 600 chilometri e sorride alla vita | la storia di nonno Fedele

(Di sabato 18 dicembre 2021) Sguardo attento, mani in posizione perfetta e un bel sorriso. Non si tratta di untore comune, ma dell'anzianoGrasso , residente ad Ariano Irpino (), che ha compiuto ...

Advertising

enzo_pierro : RT @antonio_race: @Fede_Rico74 @Salvo8787 @antonio_gaito @Luckyluciano971 Oggi sei il Napoli vincente grazie a Ferlaino. Senza di lui oggi… - antonio_race : @Fede_Rico74 @Salvo8787 @antonio_gaito @Luckyluciano971 Oggi sei il Napoli vincente grazie a Ferlaino. Senza di lui… -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino 100

TGCOM

Non si tratta di un guidatore comune, ma dell'anziano Fedele Grasso , residente ad Ariano Irpino (), che ha compiutoanni e non è per nulla intenzionato a rinunciare alla sua macchina. ...... al secondo la coppia Turris - Palermo a 32 quindi Catanzaro, Monopoli ea 31. La cronaca ... deambulanti e non deambulanti con carrozzina in possesso di certificato di invalidità al%, di ...Il racconto del centenario: "Nessuna ricetta per i miei anni. Mi sento solo una persona semplice. Ho lavorato sempre nella vita ma più con la mente che con le braccia" ...DEK:[5502145] N E W 2021 Opel Corsa GS Line 5 porte 1.2 100cv MT6 vettura Italiana linea concessionaria Iva esposta deducibile e detraibile 24Mesi di Garanzia del costruttore estendibile a 60 mesi Pac ...