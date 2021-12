Atalanta, Toloi: «Difficile quando prendi gol subito, i particolari fanno la differenza» (Di sabato 18 dicembre 2021) Il difensore dell’Atalanta Toloi ha parlato dopo la sconfitta contro la Roma Rafael Toloi, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa 4-1 contro la Roma. LE PAROLE – «È Difficile quando cominci e prendi gol subito. Ci abbiamo trovato fino alla fine, poi i particolari fanno la differenza. Ci sono cose che dobbiamo sistemare, però complimenti alla Roma. Oggi non siamo stati capaci di rimontare. Purtroppo l’arbitro ha fischiato un fuorigioco sul secondo gol, ma non ho capito bene il perché». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Il difensore dell’ha parlato dopo la sconfitta contro la Roma Rafael, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita persa 4-1 contro la Roma. LE PAROLE – «Ècominci egol. Ci abbiamo trovato fino alla fine, poi ila. Ci sono cose che dobbiamo sistemare, però complimenti alla Roma. Oggi non siamo stati capaci di rimontare. Purtroppo l’arbitro ha fischiato un fuorigioco sul secondo gol, ma non ho capito bene il perché». L'articolo proviene da Calcio News 24.

