Tim | Gubitosi esce di scena Tempi lunghi per Kkr

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Un passo indietro, il secondo in tre settimane. Dopo l’addio al timone di Tim, lo scorso 26 novembre, Luigilascia anche il board dell’ex Telecom, riunitosi questo pomeriggio poco dopo le 15. Il manager ex Rai e Alitalia ha trovato un accordo per l’uscita che rispetta quanto previsto dal contratto, inclusa la manleva, ma senza maxi buonuscita.a questo puntodefinitivamente di, tenendo fede a quanto dichiarato in una lettera alla vigilia del passo indietro, nella quale annunciava l’intenzione di rimettere le deleghe operative nelle mani del presidente Salvatore Rossi, poi girate all’attuale dg, Pietro Labriola, in pole position per la nomina a nuovo ceo, anche al fine di agevolare le valutazioni del board verso l’offerta di Kkr per il 100%. La decisione diinfatti ...