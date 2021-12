Temptation Island, Georgette Polizzi in ospedale: “Non sentivo la piccola” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Georgette Polizzi, ex concorrente di Temptation Island che da qualche tempo ha rivelato di essere incinta, in queste ore è finita in ospedale proprio per dei problemi legati alla sua gravidanza. Come ha raccontato nelle sue stories, infatti, la donna ha spiegato di aver temuto per la vita di Sole, primogenita che arriverà a marzo 2022. Georgette Polizzi si è fatta conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione a Temptation Island ma la donna era già piuttosto famosa sui social grazie alla sua linea di abbigliamento e ai tanti progetti a cui ha dato vita. La ragazza ha sempre condiviso con i suoi fan molti aspetti della sua vita privata e quando qualche anno fa ha scoperto di essere malata di SLA non ha avuto problemi a ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 17 dicembre 2021), ex concorrente diche da qualche tempo ha rivelato di essere incinta, in queste ore è finita inproprio per dei problemi legati alla sua gravidanza. Come ha raccontato nelle sue stories, infatti, la donna ha spiegato di aver temuto per la vita di Sole, primogenita che arriverà a marzo 2022.si è fatta conoscere al pubblico grazie alla sua partecipazione ama la donna era già piuttosto famosa sui social grazie alla sua linea di abbigliamento e ai tanti progetti a cui ha dato vita. La ragazza ha sempre condiviso con i suoi fan molti aspetti della sua vita privata e quando qualche anno fa ha scoperto di essere malata di SLA non ha avuto problemi a ...

