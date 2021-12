Tatuaggi colorati vietati, dal 2022 solo tattoo in bianco e nero: ecco perché (Di venerdì 17 dicembre 2021) 4 gennaio 2022: addio ai Tatuaggi colorati. Questa è la decisione presa dal regolamento Reach, punto 75, allegato 12. Si torna al bianco e nero perché questi colori non contengono l’isopropanolo, ingrediente aggiunto al colore per renderlo sterile, ma che è stato vietato dall’UE. Severe le restrizioni imposte che non consentono più di utilizzare nessuno dei colori. «Un bel problema per un settore che solo in Italia produce un indotto superiore al mezzo miliardo di euro». E scatta la rabbia dei tatuatori. Addio ai Tatuaggi colorati: la rabbia dei lavoratori Saranno costretti a buttare tutta la merce, una vera tabula rasa. Aspettando, poi, i tempi delle case produttrici. Non si tratta di un disagio contenuto, marginale: il 12% dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) 4 gennaio: addio ai. Questa è la decisione presa dal regolamento Reach, punto 75, allegato 12. Si torna alquesti colori non contengono l’isopropanolo, ingrediente aggiunto al colore per renderlo sterile, ma che è stato vietato dall’UE. Severe le restrizioni imposte che non consentono più di utilizzare nessuno dei colori. «Un bel problema per un settore chein Italia produce un indotto superiore al mezzo miliardo di euro». E scatta la rabbia dei tatuatori. Addio ai: la rabbia dei lavoratori Saranno costretti a buttare tutta la merce, una vera tabula rasa. Aspettando, poi, i tempi delle case produttrici. Non si tratta di un disagio contenuto, marginale: il 12% dei ...

Advertising

SkyTG24 : Ue: tatuaggi colorati vietati, dal 4 gennaio solo in bianco e nero - reportrai3 : Dal 4 gennaio l'Unione Europea mette al bando numerosi inchiostri colorati per i tatuaggi, con l'aggiornamento del… - fanpage : Addio ai tatuaggi a colori. Dal 4 gennaio 2022 entrerà in vigore infatti un nuovo regolamento europeo che vieta i t… - EmilianoCarli : UE: 'Stop ai #tatuaggi colorati' Giornali: 'Niente più sfumature di #marroncino' - lllll66099563 : RT @nonexpedit: Vietati tutti gli eventi natalizi, De Luca vieta tutte le bevande (anche il chinotto per capirci) tranne l'acqua, l'UE viet… -