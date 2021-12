Sci alpino, startlist discesa Val d’Isere 2021: programma, orari, tv, streaming. I pettorali delle italiane in gara (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si aprirà domani, sabato 18 dicembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci alpino: alle ore 10.30 si disputerà la discesa libera femminile a Val d’Isere, in Francia. Il programma verrà poi completato domenica da un supergigante. Tutte le fasi della gara della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare in programma. programma COPPA DEL MONDO SCI alpino Sabato 18 dicembre Ore 10.30: discesa libera femminile Val ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si aprirà domani, sabato 18 dicembre, il fine settimana dedicato alla Coppa del Mondo di sci: alle ore 10.30 si disputerà lalibera femminile a Val, in Francia. Ilverrà poi completato domenica da un supergigante. Tutte le fasi delladella Coppa del Mondo di scisaranno trasmesse in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD ed in abbonamento su Eurosport 1, mentre la direttasarà fruibile gratuitamente su RaiPlay ed in abbonamento su Eurosport Player, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare inCOPPA DEL MONDO SCISabato 18 dicembre Ore 10.30:libera femminile Val ...

