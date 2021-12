Sci alpino: cdm donne. Libera Val d'Isere, Goggia ancora super in prova (Di venerdì 17 dicembre 2021) La fuoriclasse azzurra, ieri leader, chiude seconda alle spalle di Puchner VAL D'Isere (FRANCIA) - Mirjam Puchner ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda prova cronometrata nella discesa ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) La fuoriclasse azzurra, ieri leader, chiude seconda alle spalle di Puchner VAL D'(FRANCIA) - Mirjam Puchner ha fatto segnare il miglior tempo nella secondacronometrata nella discesa ...

Advertising

_Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - _Sport_Calcio_ : 'Sono sicura, la sua anima resterà nelle sue montagne ad aspettarmi ogni volta che sentirò la sua mancanza' ?… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: 'Sono sicura, la sua anima resterà nelle sue montagne ad aspettarmi ogni volta che sentirò la sua mancanza' ? https://t.… - meltinpoz : RT @Eurosport_IT: 'Sono sicura, la sua anima resterà nelle sue montagne ad aspettarmi ogni volta che sentirò la sua mancanza' ? https://t.… -