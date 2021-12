Sampdoria | Verre | «Serata perfetta | ma pensiamo già a Venezia»

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Valerio, centrocampista della, ha parlato al termine del match di Coppa Italia contro il Torino: le sue dichiarazioniai canali ufficiali della società ha parlato dopo la vittoria e il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Torino. Le sue parole: GOL E VITTORIA – «È stata una. Volevamo dare continuità dopo il derby e ci siamo riusciti. Abbiamo vinto, meritando di farlo grazie ad una grande prestazione. In più sono contento per il gol fatto sotto la Gradinata: sono davvero felice. Il Torino è una squadra fisica: dovevamo mettere la stessa loro cattiveria per vincere i duelli e lo abbiamo fatto, l’atteggiamento è stato giusto. Ho ringraziato Ciervo per l’assist, è giovane ma forte. Ha delle capacità importanti, deve crescere ma può farlo. Il futuro? Da ...

Advertising

sampdoria : ?? | GOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL 60' - MA CHE BELLO È?????????? Grandissima conclusione volante di #Verre?? Cross di… - Fantacalcio : Sampdoria, Verre: 'Felice per il gol, ora pensiamo al Venezia' - CalcioNews24 : ??#Verre euforico dopo la serata di #CoppaItalia ?? - Profilo3Marco : RT @repubblica: Coppa Italia: Sampdoria-Torino 2-1, Verre nega ai granata il derby con la Juventus - Bertolca10 : È la Sampdoria l'ultima qualificata in #CoppaItaliaFrecciarossa e affronterà agli ottavi la Juventus. Battuto il To… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Verre

Calcio News 24

2 torino 1 Primo tempo: 1 - 0: Falcone 6.5; Dragusin 6, Ferrari 6.5, Chabot 5 , Murru 6; Depaoli 6.5, Thorsby 6 ,7.5 , Askildsen 6.5; Quagliarella 7 , Ciervo 6 . All. D'Aversa 6.5. TORINO : Berisha 6; Aina 5.5 , ...Commenta per primo Vincere aiuta a vincere . Lafa suo un mantra vecchio come il calcio confermando, una volta tanto, i luoghi comuni ... Ad esempio, impiegato in quella zona di campo e ...Sampdoria vittoriosa sul Torino, D'Aversa cavalca l'entusiasmo post derby. E applaude i suoi ragazzi per la prestazione.Tuttosport esprime grande delusione titolando in prima pagina: "Toro, che pena!". La squadra, infatti, esce malamente dalla coppa Italia: "Quagliarella dal dischetto ...