Rai Documentari, vice-direttori e... Così la Lega argina lo strapotere del Pd (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Lega di Matteo Salvini è al lavoro, dietro le quinte, per cercare di arginare lo strapotere, quasi imbarazzante, del Partito Democratico in Rai. Come raccontano fonti qualificate del Carroccio, che seguono quotidianamente il dossier, nel disinteresse del premier Mario Draghi, impegnato su altri temi, il partito guidato da Enrico Letta ha avuto vita facile a... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ladi Matteo Salvini è al lavoro, dietro le quinte, per cercare dire lo, quasi imbarazzante, del Partito Democratico in Rai. Come raccontano fonti qualificate del Carroccio, che seguono quotidianamente il dossier, nel disinteresse del premier Mario Draghi, impegnato su altri temi, il partito guidato da Enrico Letta ha avuto vita facile a... Segui su affaritaliani.it

Advertising

_PuntoZip_ : Anniversario dantesco: Rai Documentari celebra il Sommo Poeta con “Dante, il sogno di un’Italia libera”, una coprod… - sportli26181512 : #Governance #Notizie In tv il docufilm su Marchionne, l’uomo che salvò la Fiat: A poco più di tre anni dalla morte… - Affaritaliani : Rai Documentari, vice-direttori e... Così la Lega argina lo strapotere del Pd - Enzo97736396 : @GiusCandela Alcune conferme sono giuste, non comprendo la non riconferma di Duilio Giammaria a Rai Documentari - MatKan7 : @leorenis1 Questo è un problema... cmq se vedi la RAI, vedi anche i documentari ?????? -