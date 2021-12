Quattro bambini morti in un incendio in casa a Londra: arrestata una donna di 27 anni. Le accuse (Di venerdì 17 dicembre 2021) Quattro bambini sono morti in un tragico incendio che ha coinvolto la loro casa. I vigili del fuoco li hanno trovati privi di sensi, nonostante i soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale, i piccoli non ce l’hanno fatta. Una donna è stata arrestata e si trova al momento sotto interrogatorio. Quattro bambini morti in un incendio in casa L’incendio è divampato in una casa di Sutton, Londra sud. Come si legge su BBC le fiamme sono esplose intorno alle 7 di sera ora locale, circa in concomitanza con la chiamata ai vigili del fuoco. Sul posto sono giunti circa 60 vigili del fuoco che hanno investito diverse ore nel combattere le ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021)sonoin un tragicoche ha coinvolto la loro. I vigili del fuoco li hanno trovati privi di sensi, nonostante i soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale, i piccoli non ce l’hanno fatta. Unaè statae si trova al momento sotto interrogatorio.in uninL’è divampato in unadi Sutton,sud. Come si legge su BBC le fiamme sono esplose intorno alle 7 di sera ora locale, circa in concomitanza con la chiamata ai vigili del fuoco. Sul posto sono giunti circa 60 vigili del fuoco che hanno investito diverse ore nel combattere le ...

