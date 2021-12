Primavera 1 | tredicesima giornata | oggi tre gare | il programma completo

(Di venerdì 17 dicembre 2021)si apre il quadro delladi1. Ecco tutti i match ine la classifica del campionato Tutto pronto per ladi campionato1. Il massimo campionato giovanile aprecon treinteressantissime per poi proseguire fino a domenica con tanti match importantissimi e pronti a riservare sorprese. Il. CAGLIARI – VERONA, venerdì 17 dicembre ore 14:30 Saranno i sardi ad aprire il quadro ospitando l’Hellas. Entrambe le squadre sono reduci da due belle vittorie rispettivamente contro Napoli e Sassuolo. La squadra di Agostini vuole continuare il suo ottimo momento restando nelle zone alte, di contro gli ...

Advertising

MondoPrimavera : Il programma ?? della tredicesima giornata di Primavera 2? - MondoPrimavera : Il programma ?? della tredicesima giornata di Primavera 1? -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera tredicesima

Calcio News 24

... in diretta venerdì 17 novembre 2021 alle ore 14.30 presso il Centro Sportivo Asseminello , sarà una sfida valevole per lagiornata d'andata del campionato1 . Squadre lanciate ...... in diretta venerdì 17 novembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo , sarà una sfida valevole per lagiornata d'andata del campionato1 . Scontro tra due ...Sabato 18 dicembre alle ore 11 i ragazzi di Federico Coppitelli affronteranno il Bologna allo stadio Vittorio Pozzo di Biella nella gara valida per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1 T ...La Juve Primavera è ospite dell’Empoli nella tredicesima giornata di campionato: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live La Juve Primavera è ospite dell’Empoli, in occasione della tredic ...