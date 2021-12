Orrore in Mozambico, jihadisti decapitano pastore evangelico (Di venerdì 17 dicembre 2021) In Mozambico presunti jihadisti legati all'Isis hanno decapitato un pastore evangelico nel distretto di Macomia, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, come riportato dal giornale Carta de ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Inpresuntilegati all'Isis hanno decapitato unnel distretto di Macomia, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, come riportato dal giornale Carta de ...

