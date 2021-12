Nuoto | Pilato | “Contenta dell’argento ma speravo di fare meglio”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) “diun po’anche se sonodella medaglia. Con il mio tempo migliore oggi non ci sarebbe stata gara, ma il risultato c’è. Io mi sono abituata troppo bene per i risultati che ho ottenuto fin qui. Da gennaio cambierà tutto, anche il mio modo di affrontare gli allenamenti“. Lo ha detto ai microfoni di Rai Sport Benedetta, medaglia d’argento nei 50 rana femminili ai Mondiali diin vasca corta di Abu Dhabi. GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO MEDAGLIERE AGGIORNATO IN TEMPO REALE SportFace.

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO MONDIALI VASCA CORTA, ARGENTO PER BENEDETTA PILATO L'azzurra a 16 centesimi dall'oro nei 50 rana… - ruggierofilann4 : UN'ALTRA IMPRESA DELLA TARANTINA BENEDETTA PILATO. LA RAGAZZINA TERRIBILE DEL NUOTO ITALIANO E' MEDAGLIA D'ARGENTO… - Gazzetta_it : Mondiali: Martinenghi e Pilato argento nella rana. Cusinato sesta nei 200 farfalla - BlunoteWeb : Nuoto: Benedetta Pilato argento ai Mondiali di Abu Dhabi - RaiSport : #Pilato: 'Sono contenta per la medaglia, anche se speravo un po' meglio' 'Mi dà fastidio pensare che con il mio mig… -

... ha conquistato la medaglia d'argento nei 100 metri rana ai mondiali diin vasca corta in ... 50 rana, argentoMedaglia d'argento anche per Benedettanei 50 rana . La pugliese ha ...DIRETTA BENEDETTAFINALE 50 RANA MONDIALIVASCA CORTA 2021: SI COMINCIA Solo pochi istanti prima di dare il via alla finale dei 50m rana con Benedettaai mondiali diin vasca corta 2021 : nella trepidante attesa pure andiamo a scoprire le sensazioni dell'azzurra in vista di questo grande banco di prova. Dopo una batteria a una ...NUOTO - La pugliese si presentava a questa competizione in un periodo non semplice e lontano dal proprio 100%, ma coglie un bel secondo posto.Oggi in tv la seconda giornata dei Mondiali di Abu Dhabi 2021 di nuoto in vasca corta: gli orari e come vedere in diretta streaming le gare ...