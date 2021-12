“Non lo sappiamo se…”: dalla Nigeria temono De Laurentiis, l’annuncio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il ct della Nigeria ha parlato della situazione di Osimhen, stella della sua Nazionale. Su questa situazione sarà decisivo De Laurentiis. Tra pochi giorni si avrà l’ufficialità riguardo i convocati per la Coppa d’Africa e c’è grande attesa in casa della Nigeria. La stella del Napoli Victor Osimhen è reduce da un brutto infortunio e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il ct dellaha parlato della situazione di Osimhen, stella della sua Nazionale. Su questa situazione sarà decisivo De. Tra pochi giorni si avrà l’ufficialità riguardo i convocati per la Coppa d’Africa e c’è grande attesa in casa della. La stella del Napoli Victor Osimhen è reduce da un brutto infortunio e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Coppa d'Africa, Osimhen in bilico: «Non sappiamo se il Napoli lo darà» ilmattino.it Coppa d’Africa, Osimhen in bilico: «Non sappiamo se il Napoli lo darà» La Coppa d'Africa rischia sempre più di diventare un caso, soprattutto in casa Napoli. Non bastavano i dubbi annessi alla pandemia che già ...

