Nel terzo trimestre prezzo delle abitazioni in crescita (Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – I prezzi delle abitazioni, secondo le stime preliminari dell’Istat, aumentano nel terzo trimestre su base annua per il nono trimestre consecutivo, registrando il tasso di crescita tendenziale più alto da quando è disponibile la serie storica dell’indice IPAB. Questa dinamica è attribuibile sia ai prezzi delle abitazioni nuove sia, soprattutto, a quelli delle esistenti che mostrano un aumento notevole dopo la stabilità registrata nel trimestre precedente. In particolare, i prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento aumenta dell’1,2% rispetto al trimestre precedente e del 4,2% nei confronti dello stesso ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – I prezzi, secondo le stime preliminari dell’Istat, aumentano nelsu base annua per il nonoconsecutivo, registrando il tasso ditendenziale più alto da quando è disponibile la serie storica dell’indice IPAB. Questa dinamica è attribuibile sia ai prezzinuove sia, soprattutto, a quelliesistenti che mostrano un aumento notevole dopo la stabilità registrata nelprecedente. In particolare, i prezziacquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento aumenta dell’1,2% rispetto alprecedente e del 4,2% nei confronti dello stesso ...

