Natale e Capodanno al Mi View: le proposte con “Vista Milano” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Milano, 17 dicembre 2021 – Natale e Capodanno si trasformano in un’esperienza unica di gusto al Mi View Restaurant. Il ristorante legato ad Artigiano in Fiera, in cima alla Torre WJC di Milano (viale Achille Papa 30), è stato da poco inserito nella nuova Guida Michelin 2022 e presenta i menù per la Vigilia del 24 dicembre, per il pranzo del 25 dicembre e per la serata di San Silvestro il 31 dicembre. Il primo percorso proposto dall’Executive Chef Cristian Spagnoli è quello della serata della Vigilia di Natale, venerdì 24 dicembre, e comprende “L’insalata delle feste”, a base di polpo, capitone, cetriolo al gin e Portulaca, l’antipasto “Tra mare e terra”, rappresentato da una noce di capasanta con cavolfiore e tartufo bianco. Quindi “Il risotto dell’attesa”, un Carnaroli mantecato alle ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021), 17 dicembre 2021 –si trasformano in un’esperienza unica di gusto al MiRestaurant. Il ristorante legato ad Artigiano in Fiera, in cima alla Torre WJC di(viale Achille Papa 30), è stato da poco inserito nella nuova Guida Michelin 2022 e presenta i menù per la Vigilia del 24 dicembre, per il pranzo del 25 dicembre e per la serata di San Silvestro il 31 dicembre. Il primo percorso proposto dall’Executive Chef Cristian Spagnoli è quello della serata della Vigilia di, venerdì 24 dicembre, e comprende “L’insalata delle feste”, a base di polpo, capitone, cetriolo al gin e Portulaca, l’antipasto “Tra mare e terra”, rappresentato da una noce di capasanta con cavolfiore e tartufo bianco. Quindi “Il risotto dell’attesa”, un Carnaroli mantecato alle ...

ciropellegrino : #DeLuca vieta tutto: si potrà bere solo acqua in strada dal 23 al 1 gennaio: l’ordinanza in #Campania - cuoreitaliano7 : RT @doluccia16: Il fatto che siano stati annullati concerti ed eventi per Natale e Capodanno, che erano già 'permessi' solo ai vaccinati, n… - carmelo_lipari : @DavPoggi Mettiamola così: lui si farà le ferie da Natale fino all'Epifania mentre il suo sostituto vaccinato si fa… - attilascuola : RT @doluccia16: Il fatto che siano stati annullati concerti ed eventi per Natale e Capodanno, che erano già 'permessi' solo ai vaccinati, n… - myvminies : tutti che stanno partendo per fare natale e capodanno da qualche parte e poi ci sono io ??????? -