Mozambico, jihadisti decapitano un pastore evangelico e consegnano la testa alla moglie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dei presunti jihadisti hanno decapitato un pastore evangelico nei pressi di Macomia, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Le fonti militari citate dalla stampa locale sostengono che la ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dei presuntihanno decapitato unnei pressi di Macomia, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado. Le fonti militari citate dstampa locale sostengono che la ...

