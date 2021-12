Montagna | Deborah Compagnoni | ‘perdita di un fratello è un dolore straziante’

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “La perdita di unè unstraziante, lo è ancora di più per unspeciale com’era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso. Voglio ricordarlo sempre con il suo sorriso quando rientrava soddisfatto a casa dalle sue escursioni estive o Invernali, abbracciando forte le sue adorate bimbe”. Sono le parole in una dichiarazione didopo la morte delJacopo, ieri ucciso da una valanga. Jacopo, 40 anni, stava scendendo con gli sci d’alpinismo dal canale Nord del Monte Sobretta, a circa 2850 metri di quota, nel territorio comunale di Valfurva, quando all’improvviso è avvenuta la tragedia. “Sono sicura che la sua anima resterà nelle sue montagne ad aspettarmi ogni volta che sentirò la ...

... con tutta la sua umanità e professionalità", ha detto Alessandro Benetton, ex marito di, e anche lui aiuta a capire quanto questa famiglia amasse lama fosse al tempo stesso ...... fratello della campionessa olimpica di sci. Jacopo aveva 40 anni ed era una guida alpina . Con una compagna e padre di due bambine piccole, viveva per lache, come la sorella, ha ...Roma, 17 dic. “La perdita di un fratello è un dolore straziante, lo è ancora di più per un fratello speciale com'era per me Jacopo. Un papà e un marito meravigl ...L'indimenticabile campionessa dello sci azzurro ha raccontato ad alcune agenzia di stampa la sua sofferenza dopo la morte del fratello Jacopo, 40 travolto da una valanga durante un'escursione di sci a ...