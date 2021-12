Migranti, 26 soccorsi a Lampedusa: donna morta su barcone (Di venerdì 17 dicembre 2021) C’era anche il cadavere di una donna sull’imbarcazione soccorsa nella notte al largo di Lampedusa dagli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Sulla carretta del mare, intercettata intorno a mezzanotte a circa 18 miglia dalle coste della più grande delle Pelagie, viaggiavano 26 Migranti di varie nazionalità, tra cui 6 donne e altrettanti minori. Una di loro, però, non è sopravvissuta alla traversata. Tutti sono stati trasbordati sulle motovedette delle Fiamme gialle e della Guardia costiera e l’imbarcazione lasciata alla deriva. Intorno alle 2 i Migranti sono sbarcati al molo Favaloro. Insieme a loro anche il corpo senza vita della donna. Raffica di sbarchi nella notte sull’Isola, dove, dopo una tregua durata settimane, da 48 ore sono ripresi gli approdi. La prima carretta del ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) C’era anche il cadavere di unasull’imbarcazione soccorsa nella notte al largo didagli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Sulla carretta del mare, intercettata intorno a mezzanotte a circa 18 miglia dalle coste della più grande delle Pelagie, viaggiavano 26di varie nazionalità, tra cui 6 donne e altrettanti minori. Una di loro, però, non è sopravvissuta alla traversata. Tutti sono stati trasbordati sulle motovedette delle Fiamme gialle e della Guardia costiera e l’imbarcazione lasciata alla deriva. Intorno alle 2 isono sbarcati al molo Favaloro. Insieme a loro anche il corpo senza vita della. Raffica di sbarchi nella notte sull’Isola, dove, dopo una tregua durata settimane, da 48 ore sono ripresi gli approdi. La prima carretta del ...

